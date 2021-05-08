لبنان | إصابة شخص في حادث مروع على طريق عام طاران الضنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بإصابة شخص بقدمه وجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسمه، نتيجة تعرض سيارته من نوع “بيك أب” لحادث إصطدام بحائط على الطريق العام في بلدة طاران ـ الضنية، مما أدى إلى تضرر هيكلها بشدة.

واستدعى الحادث تدخل آلية الإنقاذ الجبلي التابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة من مركز القلمون، واستخدام معدات الإنقاذ الهيدروليكية بمؤازرة آليتين إسعافيتين حضرتا إلى المكان، لسحب المصاب من داخل السيارة المتضررة، وتم نقله إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج.