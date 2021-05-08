لبنان | الخارجية اللبنانية تدين الهجمة الاسرائيلية على الفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجمة الإسرائيلية التي يتعرض لها الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة، حيث يعمل المستوطنون على تهجير أبناء حي الشيخ جراح تحت مرأى العالم بأسره، في سلوك لا يختلف عن ممارسات التطهير العرقي.

كما دانت في بيان اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والإعتداء الهمجي والوحشي على المصلين الأبرياء بالقنابل الصوتية والغاز والرصاص المطاطي، في انتهاك صارخ وسافر لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية.