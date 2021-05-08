لبنان | وصول مساعدات طبية وغذائية من أستراليا الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تابعت Maronites On Mission Australia وأبرشية أستراليا المارونية برئاسة المطران أنطوان شربل طربيه و Heaven On Earth مهمتها الانسانية لدعم احتياجات لبنان.

وفي هذا الاطار، وصلت مستوعبات محملة بالمعدات الطبية والمواد الغذائية ومستلزمات الاطفال إضافة الى أدوات كهربائية الى العائلات الاكثر حاجة في لبنان، عبر كاريتاس لبنان برئاسة الاب ميشال عبود الكرملي الذي شكر لكل من أسهم في هذه الحملة، ودعا اللبنانيين “الغيارى على أهلهم في الوطن الى الوقوف الى جانبهم لاجتياز الازمة الاستثنائية”.

بدورها، تسلمت مؤسسة جمعية “فيلوكاليا” الاخت مارانا سعد جزءا من هذه المساعدات، ووزعتها على عدد من العائلات المحتاجة، بعدما التقت فيهم وصلت معهم كي يحمي الله هذا الوطن وبالايمان نتخطى كل الصعاب لنصل الى فجر القيامة الحقيقية.