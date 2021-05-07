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لبنان | أدرعي يتساءل: ماذا يخفي نصرالله هذه المرة؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ 29 دقيقة

ادرعي

علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم.

وقال أدرعي: “في بداية خطابه سارع نصرالله إلى التوضيح في أنه يعاني من إلتهاب بالقصبة الهوائية لكن يبدو بأن سعاله المتكرر أثناء الخطاب كان يهدف للتغطية على شيء ما”.

وأضاف: “اعتدنا على نصرالله في بث الأكاذيب بموضوع الصواريخ وقضية بدر الدين وغيره..والسؤال:ماذا يخفي نصرالله هذه المرة؟”.

وختم: “سعال، سعال،سعال”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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