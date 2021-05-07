لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر مستجدات فيروس كورونا بأن عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 168

AstraZeneca: 397

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 430 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 13

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1134 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39

– حالات وفاة: 2″.

كما أفاد البيان بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالخدمة من الاثنين إلى الجمعة.

– رقم الهاتف 01832070

– رقم الواتساب 70056182″