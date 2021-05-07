لبنان | توضيح من جمعية المصارف حول التعميم الأخير لمصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن جمعية مصارف لبنان التوضيح الآتي:

ردّاً على تساؤلات واستفسارات عدد من المواطنين والإعلاميّين بشأن دقائق تطبيق التعميم الأخير لمصرف لبنان المتعلّق بالطلب الى المصارف تزويد المصرف المركزي بأرصدة ودائع زبائنها بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية، وبعد التشاور مع مصرف لبنان، يهمّ الجمعية أن توضح للرأي العام بأن المعلومات المطلوبة هي احصائية صرف ولا تشمل على الإطلاق أسماء الزبائن، التزاماً بالقوانين المرعيّة. فاقتضى التوضيح.