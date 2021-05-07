لبنان | بالصور.. مشتبه بإنتمائه لتنظيمات ارهابية بقبضة فوج حرس بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 8:03 مساءً

أوقفت دورية من فوج حرس بيروت أحد الأشخاص من الجنسية السورية يشتبه بانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية في منطقة قصقص، كما أوقفت عدداً من الأشخاص خلال محاولتهم تفكيك وسرقة مكيفات هوائية من أحد المباني في محلة مار مخايل، وأوضحت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان لها، أنه:

“حوالي الساعة 19:00 من تاريخ الخميس 6-5-2021، أشتبهت دورية من فوج حرس بيروت بأحد الأشخاص في منطقة قصقص يحمل كيس على ظهره، بعد تفتيشه تبين أنه يحتوي على كابلات كهربائية يرجح أنها مسروقة وأدوات حادة وغيرها من الأدوات التي تستعمل في قطع وقص الكابلات، على الفور تم توقيفه واقتياده الى قيادة الفوج، وبناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود تم التحقيق معه حيث تبين أنه سوري الجنسية يدعى (ع.هـ) وبحوزته أربعة خطوط هاتفيه خلوية، و ما يقارب 24 صورة شمسية لأشخاص مجهولين، وبعد تفتيش هاتفه الخلوي تبين أنه يحتوي على شعارات تتعلق بتنظيمات ارهابية (داعش) وهو ناشط في خمس مجموعات “واتس اب” تحت مسميات عسكرية عبر أرقام أجنبية وكل تلك المجموعات على تواصل مع تنظيمات ارهابية (داعش)، تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

من جهة أخرى، وحوالي الساعة 18:00 من تاريخ 7-5-2021، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في محلة مار مخايل شارع أرمينيا، ثلاثة أشخاص خلال محاولتهم تفكيك وسرقة مكيفات هوائية من أحد المباني في المحلة، حيث ضبط بحوزتهم جهازي هاتف للشبكة الثابتة ومروحة ومستلزمات حاسوب، تم اعادة المسروقات الى أصحابها وتسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.