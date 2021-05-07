لبنان | بهاء الحريري: الأولوية ليست بإجراء انتخابات نيابية مبكرة بل وضع وتنفيذ خطة إصلاحية شاملة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 05:09 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 5:59 مساءً

غرد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا: “تطالب بعض الأطراف السياسية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ظناً منها انها ستكون الخلاص للوضع المزري الذي وصلنا اليه اليوم. نحن مع انتخابات حرة ونزيهة، لكن الانتخابات النيابية المبكرة ليست هي الحل”.

وأضاف: “الأولوية اليوم ليست بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، انما بالإسراع الى وضع وتنفيذ خطة إصلاحية شاملة، تتيح استعادة الأموال المنهوبة وتُعيد هيكلة القطاع المصرفي لتنقذ المودعين وتساعدهم على استرداد أموالهم وتقليص حجم خسائرهم”.

ولفت الشيخ بهاء إلى أن “الأهم في كل ذلك هو ضرورة عقد مؤتمر تحت رعاية دولية، كما طالب غبطة البطريرك الراعي، داعياً الى الحياد الفعّال. وبالتالي، انقاذ لبنان واستعادة الثقة به داخلياً وخارجياً.”