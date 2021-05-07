لبنان | بالوثيقة – احذروا… رحلات وهمية بين المانيا والسويد الى بيروت والعكس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 3:01 مساءً

حذرت المديرية العامة للطيران المدني من جهة مجهولة عمدت منذ فترة الى الاعلان والترويج عن رحلات وهمية بين المانيا والسويد الى بيروت وبيع تذاكر طيران تبدو حقيقية، من دون أخذ الموافقات اللازمة من المديرية.

وطلبت من الجالية اللبنانية في اوروبا التنبه، مشيرة الى أن الاسم المستعمل هو BEIROUT WINGS وليس BEIRUT WINGS وان رقم الرحلة كان يعود الى شركة يونانية متوقفة عن التشغيل منذ سنوات.