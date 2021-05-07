لبنان | الحواط عن ملف التهريب: ضعوا حداً لقوى الأمر الواقع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 23 دقيقة

قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط: “أثرنا موضوع التهريب وتداعياته المدمرة على لبنان واقتصاده منذ سنة”.

وسأل في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “لماذا لم تتحركوا قبل وقوع كارثة وقف التصدير؟ لماذا لم تتحركوا قبل نفاذ احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة؟”. وأضاف: “لا تتلهوا “بالسكانر “، لان الموضوع ليس تقنياً بقدر ما هو سياسي”.

وتابع: “ضعوا حداً لقوى الأمر الواقع واتخذوا القرار السياسي الواضح، وليكلف الجيش بإقفال الحدود غير الشرعية”. وأردف: “اتخذوا الاجراءات اللازمة بحق بعض الضباط المعروفين والمسهلين للتهريب، عندها فقط يبدأ الحل الجدي”.