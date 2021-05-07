لبنان | على وقع اقتراب رفع الدعم… دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 10:32 صباحًا

واصل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة ارتفاعه في التعاملات الصباحية إذ سجّل مستوى 12300 ليرة بيع للصراف، و12500 ليرة شراء للدولار الواحد. في حين كان أمس عند متوسط 12300 ليرة للدولار الواحد.

وفي هذا المجال، يرى رئيس تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين في العالم وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اليسوعية فؤاد زمكحل في البطاقة التمويلية “أداة لزبائنية جديدة، ستدفع المواطن للّجوء إلى زعيمه وطلب معونة الحصول عليها”.

ويشير زمكحل إلى أنّ أساس الموضوع “يعود إلى عدم قدرة لبنان سوى على طبع الليرة، وكذلك الى تعطّل مضخّات الدولار السابقة، من تحويلات المغتربين، ومساعدات مالية دولية، ودولارات التصدير التي لا يحوّل منها الصناعي إلى لبنان سوى الجزء الضروري لاستثماره”.

ويجد أنّ “الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي هو ملك المودعين، ولا يستطيع رئيس الحكومة، ولا حاكم مصرف لبنان التصرّف به واستخدامه”.

وأشار زمكحل إلى أنّ “اللجوء إلى البطاقة التمويلية سيرفع الطلب على الدولار في السوق السوداء، وذلك لتأمين دولارات الاستيراد، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الليرة اللبنانية”.

من جهته، أوضح رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، أنّ “تأثير رفع الدعم على سعر الصرف لن يكون ضخماً كما يخاله البعض، لأنّ جزءاً كبيراً منه يهرّب إلى الخارج، وجزءاً آخر يباع في السوق السوداء، وتالياً هذه الدولارات لا تضخّ في السوق اللبنانية”.

وشدّد على أنّ “رفع الدعم لا يعني أنّ زيادة طلب الدولار في السوق السوداء ستكون قيمتها 6 مليارات دولار، بل ستكون زيادة بقيمة 1.5 مليار دولار تقريباً، لأنّ الجزء الباقي الذي كان يطلب سابقاً من المصرف المركزي كان يصرف على بضائع تهرّب خارج الحدود اللبنانية”.

وقال مارديني بأنّ “تأثير رفع الدعم سيكون ملحوظاً على الموادّ المدعومة، لكن سيبقى هذا التأثير محدوداً على سعر الصرف”.