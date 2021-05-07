لبنان | طقس ربيعي معتاد في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يسيطر على لبنان اليوم، طقس ربيعي معتاد مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة قبل ان تعود وترتفع يوم غد السبت وتصبح حارة الاحد خاصة على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٤ درجة بقاعا بين ١٤ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢١ درجة

٢- الجو: غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح غربية ضعيفة معتدلة أحياناً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.

الاحد: طقس ربيعي حار مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٢ و ٣٣ درجة فيما الاجواء غائمة بسحب متوسطة ومرتفعة والرياح شمالية شرقية ضعيفة تنشط احياناً مع غبار خفيف في الجو.