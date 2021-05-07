لبنان | لو دريان: فرنسا ستضغط لإجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 9:18 صباحًا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال لقاء مصغر مع عدد من الاعلاميين ان “فرنسا ستجيّش المجتمع الدولي من أجل الضغط لإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها”.

وأضاف رداً على سؤال عبر “النهار” أن “جميع القادة اللبنانيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي قطعوها أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولقاءاتي مع الرؤساء الثلاثة من منطلق ما يمثلون دستورياً وليس المحاباة”.