لبنان | المؤسسات التربوية الخاصة: نرفض تكرار الترفيع الآلي للجميع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

طالب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بالإسراع بتحديد الآليات التفصيلية لإجراء الشهادة المتوسطة هذا العام في المدارس ليصار الى تحضير ما يلزم لإنجاح هذه الخطوة.

وجاء في في بيان الاتحاد:

تابع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبناناجتماعاته الدورية للتداول بالشؤون التربوية الراهنة،وأصدر البيان الآتي:

أولاً: يقدّر الاتحاد المواقف الإيجابية والمرنة التي اتخذها الكثير من المؤسسات التربوية إما بالعودة الى التعليم المدمج وإمابالاستمرار بالتعليم عن بعد(حسب ظروف كل مؤسسة), والجديّة الهادفة إلى التحضير للشهادات الرسمية ومتابعة التلامذة لإنهاءالعام الدراسي وغيرها من الاستحقاقات التربوية والالتزام بالبروتوكول الصحي ومراعاة الظروف الخاصة للتلامذة.

ثانياً: يُثني الاتحاد على التعاون المثمر بين أعضاء الأسرة التربوية من أولياء الأمور والمعلمين والتلامذة وإدارات المدارس ويعتبر أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التعاون والتكامل لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمرّ بها وطننا لبنان، ولتحقيق الأهداف التربوية السامية. ويؤكّد على أهمية استمرار التعاونوالتنسيق مع وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء وغيرهما من الجهات المعنية.

ثالثاً: يجدّد الاتحاد تأكيده ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية مثمِّناً إصرار معالي وزير التربية والتعليم العالي على ذلك حرصاً من معاليه ومنّا على المصلحةالوطنية وحفاظاً على سمعة الوطن التربوية، وتحاشياً لتكرار إعطاء الإفادات.

رابعاً: يطالب الاتحاد، وعند بروز بعض العقبات أو المعوّقات لدى بعض المؤسسات التعليمية الخاصة أو الرسمية، المسؤولين بابتداع الحلول لحفظ حقوق الجميع وخصوصاً لجهة الالتزام بالقوانين والقيام بالواجبات المطلوبة لإنقاذ العام الدراسي ومنها إجراء الامتحانات الرسمية في دورتها العادية على مرحلتينوفق تفاصيل أصبحت معروفة لدى المسؤولين.

خامساً: يطالب الاتحاد وزارة التربية وبأسرع وقت ممكن الإعلان عن الآليات التفصيلية لإجراء الشهادة المتوسطة وفقاً لما ورد في قرار معالي وزير التربية لجهة إجرائها هذا العام في المدارس ليصار الى تحضير ما يلزم لإنجاح هذه الخطوة.

سادساً: يقدر الاتحاد اجتهاد الكثير من المؤسسات التعليمية في القطاعين الخاص والعام لمتابعة تعليم التلامذة وتأمين مستلزمات التعليم عن بعد وأعبائه المختلفة مثنياً على جهود أفراد الهيئتين الادارية والتعليمية حفاظاً على المستوى التربوي والتعليمي في لبنان. ولذلك، وخلافاً لبعض الأصوات التي تنعى العام الدراسي، فإنّنا نشدّ على يديّ معالي وزير التربية في اعتماد النتائج المدرسية في ترفيع التلامذة في الصفوف الانتقالية، كما أعلن في مؤتمره الصحفي الأخير، كما أننا نرفض تكرار الترفيع الآلي للجميع. أما إذا لم تتمكّن بعض المؤسسات في القطاعين الرسمي والخاص من اصدار نتائج مدرسية فإننا نطالب وزارة التربية بإصدار القرارات المرنة التي تراعي ظروف هذه المدارس وتسمح لها بإجراء الامتحانات وإصدار النتائج.

ثامناً: يبقي الاتحاد جلساته مفتوحة