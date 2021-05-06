لبنان | لودريان يلتقي عون وبري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وبعدها توجه إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ووصل لودريان إلى بيروت صباح اليوم، في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية.

ولم يكشف لودريان أو السفارة الفرنسية لدى لبنان عن جدول أعمال ولقاءات وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته إلى لبنان، ما أثار الجدل حول ما إذا كان سيلتقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وفي الأمس غرّد لودريان على صفحته عبر “تويتر”، كاتباً، إنه “يحمل معه إلى لبنان رسالة حازمة كبيرة للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين.. الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة: لقد اتخذنا إجراءات وطنية وهذه مجرد البداية”.