لبنان | كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 12370 – 12420 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان أقفل مساء أمس الأربعاء سعر صرف الدولار في السوق السوداء متراوحا ما بين 12350 و12425 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.