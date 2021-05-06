لبنان | طقس ربيعي يسيطر على لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين
طقس ربيعي
يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة قبل ان تعود وترتفع يوم السبت وتصبح حارة.
في تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٤ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢١ درجة
– الجو : غائم جزئيا بسحب عالية
– الرياح غربية ضعيفة معتدلة أحياناً
– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪
– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: طقس ربيعي معتدل مع انخفاض محدود بالحرارة التي تتراوح بين ١٨ و ٢٤ درجة ويتشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة أحياناً
السبت: طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع جديد بالحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.