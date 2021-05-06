لبنان | طقس ربيعي يسيطر على لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة قبل ان تعود وترتفع يوم السبت وتصبح حارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٤ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢١ درجة

– الجو : غائم جزئيا بسحب عالية

– الرياح غربية ضعيفة معتدلة أحياناً

– الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜

– الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس ربيعي معتدل مع انخفاض محدود بالحرارة التي تتراوح بين ١٨ و ٢٤ درجة ويتشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة أحياناً

السبت: طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع جديد بالحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.