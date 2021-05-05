لبنان | فهمي: القضاء سيتخذ الاجراءات القانونية بحق من هو وراء شحنة الرمان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن واجبات القوى الامنية حماية الاملاك العامة كائناً لمن تكن وهي لم تتعاط مع القاضية عون بل حافظت على حياة المواطنين.

وقال فهمي في حديث تلفزيوني: “القضاء سيتخذ الاجراءات القانونية بحق من هو وراء الشحنة ومن خلفها وحتى الآن لا جهة سياسية خلفها ويبقى الكلام عن حزب الله في اطار الاتهامات”.

وأضاف: “اتشرف بزيارة المملكة لكن لم يحن الوقت بعد واريد الزيارة بعد حدوث اشياء ملموسة في الملف”.