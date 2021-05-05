لبنان | حاولوا سرقة ابواب المدافن في دير ميماس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

حاول مجهولون سرقة أبواب مدافن بلدة دير ميماس. وتوجهت فوراً الى المكان قوة من مخابرات الجيش اللبناني، وعناصر من مخفر برج الملوك للتحقيق في الحادثة.

إشارة إلى أن ‎في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تمر فيها البلاد، ارتفعت في الآونة الاخيرة نسبة السرقات في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي ظاهرة غير مسبوقة، كثرت موجة خلع ابواب المدافن الحديدة وسرقتها، بغية بيعها والاستفادة من ثمنها، في ظل ارتفاع سعر الحديد وبيعه بالدولار الاميركي، منتهكين بذلك حرمة الموت وكل المحرمات الدينية.