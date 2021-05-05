لبنان | أطباء طرابلس: لسنا بوارد الدخول في سجالات مع “الضمان”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

استغربت نقابة أطباء طرابلس ردة فعل مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي على قرار مجلس نقابتهم بتعديل تعرفة اتعابهم، وجنوحه نحو تحميل الأطباء سبب ارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء وللمواطنين عامة والمضمونين خصوصاً.

وأكدت النقابة في بيان أنها ليست بوارد الدخول في سجالات مع الضمان الاجتماعي الذي نعتبره مؤسستنا ونحن حريصون عليه أكثر من معظم الأطراف الموجودة في السلطة على مدى عمر هذه المؤسسة.