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لبنان | أطباء طرابلس: لسنا بوارد الدخول في سجالات مع “الضمان”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين
طرابلس- ارشيف

طرابلس- ارشيف

استغربت نقابة أطباء طرابلس ردة فعل مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي على قرار مجلس نقابتهم بتعديل تعرفة اتعابهم، وجنوحه نحو تحميل الأطباء سبب ارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء وللمواطنين عامة والمضمونين خصوصاً.

وأكدت النقابة في بيان أنها ليست بوارد الدخول في سجالات مع الضمان الاجتماعي الذي نعتبره مؤسستنا ونحن حريصون عليه أكثر من معظم الأطراف الموجودة في السلطة على مدى عمر هذه المؤسسة.

بيان نقابة أطباء طرابلس

بيان نقابة أطباء طرابلس

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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