لبنان | الترشيشي: اجراءات مكافحة تصدير الكبتاغون بدأت فعلياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 07:04 مساءً - منذ 44 دقيقة

أكد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي أن “الإجراءات لمكافحة ظاهرة تصدير الكبتاغون بدأت بشكل فعلي مع الإعلان عن وضع جهاز السكانر في مرفأ بيروت قيد العمل، وقد بوشر بإخضاع كل الحاويات المعدة للتصدير إلى الفحص المشدد بواسطة جهاز السكانر”.

ونقل عن “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي استمرار الإجراءات المشددة على كل المعابر الحدودية وتجهيزها بآليات المراقبة مع أولوية استمرار التواصل مع المعنيين في المملكة العربية السعودية واتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة ظاهرة تصدير الكبتاغون”.

وأشار في بيان إلى أن “نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفواكه برئاسة نعيم خليل ورئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي وعددا من المصدرين والمزارعين كانوا التقوا الوزير فهمي وتابعوا موضوع الاتصالات الجارية مع المملكة العربية السعودية والإجراءات”.

ولفت إلى أن “النقابات الزراعية سلمت ورقة عمل إلى فهمي تضمنت 5 مطالب، هي :

1 – متابعة وملاحقة التجار الدخلاء والقبض على المهربين وكل من له علاقة في تهريب الرمان الملغوم وارتكاب هذه الجريمة النكراء.

2 – العمل على تركيب السكانر على كل المعابر الحدودية عبر شركات خاصة تعمل على نظام الBOT وتقوم بالمراقبة والصيانة الدورية وتتحمل المسؤولية عن كل خطأ يحصل وتضمن سلامة المواطنين في كل الدول.

3 – الطلب من مؤسسة ايدال تعزيز دور شركات المراقبة لديها وزيادة اجور المراقبين ليكونوا مسؤولين عن أي شحنة تصدر، وخصوصا الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

4 – الطلب من مؤسسة ايدال التشدد في مراقبة رش المنتوجات الزراعية بالأدوية والأسمدة والتاكد من خلوها من الترسبات، علما أن كل الأسمدة والأدوية الزراعية المستوردة تتطابق مع المواصفات الأوروبية والأميركية ولا يمكن إدخال أي منتج من دون هذه المواصفات.

5 – العمل مع وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة وغرف التجارة والصناعة في كل المحافظات للتعاون من أجل كشف وإقصاء الشركات الوهمية ومنعها من الاستيراد والتصدير والطلب من نقابة المستوردين والمصدرين التأكد من ذلك، وتسجيل كل المصدرين والمستوردين بالنقابة للاطلاع على مدى قدرتهم على الاستيراد والتصدير على ألا تقل مزاولتهم للمهنة أقل من ثلاث سنوات”.