لبنان | مسلسل مداهمة القاضية عون انتهى… “قالولنا بدنا نعمل مجزرة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 07:04 مساءً - منذ ساعتين

غادرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون منذ قليل شركة “prosec” بعد مداهمة استمرت قرابة ساعتين باءت بالفشل.

وقالت عون عند مغادرتها، “تعرضنا للتهديد”، مضيفةً، “قالولنا بدنا نعمل مجزرة وبدو يصير في دم”. وأوضحت “أتيت لتطبيق القانون، ولا نريد إراقة الدماء”، مؤكدةً أنها نظمت محضراً بما حصل.

يذكر أن القاضية عون واصلت مسلسل المداهمات اليوم رغم صدور قرار من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يدعوها فيه لكفّ يدها عن الملفّات المهمّة.

وداهمت القاضية غادة عون شركة Prosec لتحويل الأموال في بعبدا بعد رفض الشركة تسليم الداتا.

وحضرت إلى الشركة، بعد ورود أنباء عن احتجاز خبير مالي داخل الشركة خلال قيامه بمهمة قضائية. في إشارة إلى أن الشركة تتولى مهام نقل أموال داخل البلاد كما تقدم خدمات أمنية.