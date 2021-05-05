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لبنان | بالصورة – استحصل على صور حميمة لفتيات وأنشأ حسابات إلكترونية بأسمائهن

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 07:04 مساءً - منذ ساعتين
توقيف

توقيف

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: م. ب. (مواليد عام 1971، لبناني الجنسيّة) الذي اعترف بعد توقيفه من قِبَل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية- بالتّعرّف إلى فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتحلاً اسم ميشال فريد الجميّل، وأنّه موظفاً لدى الـ “FBI” والـ “CIA”، ويعمل أيضاً لدى شركة “فيسبوك”، فيستحصل على صورٍ حميمة لهنّ، ويُنشئ حسابات إلكترونية بأسمائهنّ، بهدف ابتزازهنّ في وقتٍ لاحق.

كذلك اعترف بتزوير جواز سفر أميركي وعدّة مستندات، منها بطاقة “FBI”، ورخصة سوق أميركية. وطلبت المديرية العامة من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرفن إليه، الحضور إلى مركز المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر– بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

موقوف

موقوف

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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