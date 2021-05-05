لبنان | فوج حرس بيروت يضبط مسروقات في مار مخايل ويحبط أخرى في الكرنتينا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ 50 ثانية

آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 3:59 مساءً

قامت دورية من فوج حرس بيروت بجولة ميدانية في منطقة مار مخايل ليل الثلاثاء، وذلك لمنع السرقات وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وأثناء جولة الحرس في محيط مار مخايل لمح عناصر الدورية ثلاثة أشخاص يحملون أكياس بيضاء كبيرة الحجم وحقيبة كتف،

وعند اقتراب الدورية من المكان الذي اختبأوا فيه قرب شركة كهرباء سارعوا الى الهرب باتجاه الضفة الأخرى من اوتوستراد الكرنتينا وتواروا عن الانظار، وقد تم ضبط المسروقات التي كانوا يخفونها في الأكياس والحقيبة التي كانت بحوزتهم من ادوات كهربائية وميكانيكية وصحية وأبواق سيارات وغيرها، تم تنظيم إفادة بالمسروقات وايداعهم مخزن المضبوطات .

وفي الليلة نفسها، قام عناصر الفوج بإحباط سرقة أعمدة انارة صغيرة الحجم عائدة لبلدية بيروت كانت بحوزة مجموعة من الأولاد القاصرين قاموا باقتلاعها من محيط منطقة الكرنتينا، وصادف مرور الدورية من المكان وفور اكتشاف أمرهم سارعوا الى الفرار بعد ما آثرت الدورية عدم اللحاق بهم خوفاً من اذى قد يلحق بهم جراء تهورهم خاصة أنهم عبروا أوتوستراد الكرنتينا بشكل عشوائي معرضين حياتهم وحياة الغير للخطر.