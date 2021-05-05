لبنان | نقابة الصيادلة تسلم مستشفى الحريري هبة طبية من الاردن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 3:29 مساءً

سلمت نقابة الصيادلة في لبنان، مستشفى رفيق الحريري الجامعي شحنتين من الادوية والمستلزمات الطبية والامصال مقدمة كهبة من المملكة الأردنية الهاشمية ونقابة صيادلة الأردن، تعبيرا عن تضامنهما مع الشعب اللبناني ولتوفير الرعاية الصحية للمرضى في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وقام نقيب الصيادلة غسان الأمين ونائبه دوري بدورة، بالإشراف على عملية التسليم، حيث كان في استقبالهما المدير العام للمستشفى فراس الأبيض ورئيسة دائرة المواد والمشتريات ريموندا مساعد ورئيس قسم المخازن سعيد مزهر ورئيسة قسم الصيدلة رائدة بيطار.