لبنان | إسرائيل تخرق بحراً وجواً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 8 ثواني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان التالي:

بتاريخ 4 / 5 / 2021 اعتبارا من الساعة 11.15 ولغاية الساعة 22.15 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع إسرائيليتين، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وبتاريخ 4 / 5 /2021 خرق زورق حربي إسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 148 مترا ولمدة دقيقتين، وألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.