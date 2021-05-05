لبنان | امتعاض سعوديّ من اجتماع بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 14 دقيقة

أفادت معلومات mtv عن امتعاض سعوديّ من الاجتماع الذي حصل في بعبدا منذ أيام والذي بحث في ملف التهريب.

كما اشارت معلومات mtv إلى انّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أرسل آلية الى السعودية تقوم على وضع “سكانر” على الحدود اللبنانية تأتي به شركة تدقيق عالمية وعلى استخدام كلاب بوليسية وختم كل “كونتينر” يخرج من لبنان بالشمع الأحمر على ألا يفتح إلا عند وصوله الى السعودية كما أصدر شقير لائحة متصدرين ذهبية، والمملكة وافقت على الآلية التي أرسلها.