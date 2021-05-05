اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | اتحادات قطاع النقل تبقي على اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

مركز المعاينة الميكانيكية

قررت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، ظهر اليوم، الابقاء على اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان حتى تحقيق كامل الأهداف.

هذا القرار جاء خلال اجتماع ومؤتمر صحافي، امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، وذلك في إطار متابعة وتنفيذ قرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والإتحاد العمالي العام بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية على جميع الاراضي اللبنانية، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقابيين.

كما دعا الاتحاد الى اعتصام تضامني مع اتحاد النقل امام مركز النافعة يوم الثلاثاء المقبل.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا