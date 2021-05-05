لبنان | كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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درجات الحرارة
يسيطر طقس ربيعي دافئ جدا على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم، لتنخفض في اليومين المقبلين قبل ان يعود الطقس حاراً بين يومي السبت والاثنين.
تفاصيل طقس اليوم الأربعاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٨ درجة بقاعا بين ١٤ و٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٦ درجة
٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية – غبار خفيف في الجوّ
٣- الرياح غربية ضعيفة معتدلة أحياناً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة
طقس الأيام المقبلة:
الخميس: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض محدود بالحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة فيما يتخلل الاجواء بعض السحب العالية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة أحياناً.
الجمعة: طقس ربيعي دافئ مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة فيما يتخلل الاجواء بعض السحب العالية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة أحياناً.