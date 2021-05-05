لبنان | الحجّار: الأمور أمام أفق مسدود والحريري لا بد وأن يتخذ قراراً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

شدد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار على أهمية زيارة وزير الخارجية الفرنسية في توفير معطيات حكومية أساسية.

وعن أي لقاء سيجمع الحريري بلودريان، نفى الحجار امتلاكه معلومات عنه لكنه اعتبر أنّ عدم حصوله ليس منطقياً.

ولفت الحجار في حديث الى “صوت كل لبنان” الى أن “الأمور أمام أفق مسدود والرئيس الحريري لا بد وان يتخذ قراراً في نهاية المطاف لن يكون غريباً عنه وعن تمسكه بحفظ مصلحة البلد”.

وجدد التأكيد على الموقف الواضح والثابت لجهة تشكيل حكومة اختصاصيين تنهض بالبلد في مقابل إصرار أحد الافرقاء على وضع البلاد على حافة الهاوية ويتصرف مع الجميع على قاعدة باسيل رئيس الجمهورية أو الفوضى فيما حزب الله يتفرج.