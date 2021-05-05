لبنان | سيمون أبو فاضل: حزب الله بعث برسالة للاميركيين أبلغهم بها أنه سيرفع الغطاء عن بري وغيره من الحلفاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - مايو - 2021 2:06 صباحًا

ناشر موقع الكلمة أون لاين سيمون أبو فاضل

اعتبر ناشر موقع “الكلمة اونلاين” سيمون ابو فاضل، ان المنطقة معتادة على تسويات.

وكشف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، أن “اللقاء الذي حصل في سوريا حضره من الجانب السوري الرئيس بشار الاسد وماهر الاسد وعلي المملوك وبعد تقدم الاجتماع انضمّ المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والحاج محمد عفيف”.

وشدد على ان “حزب الله كان موجودا في الاجتماع بين السعوديين والسوريين”.

ونقل ابو فاضل عن مصادر دبلوماسية اميركية أن “حزب الله بعث برسالة للاميركيين ابلغهم بها انه سيكون معهم في المواجهة بوجه الارتكابات وسيرفع الغطاء عن الرئيس بري وغيره من الحلفاء”.

واعتبر في هذا السياق ان “الدور الفرنسي انتفى عندما بدأت المفاوضات المباشرة بين الاميركيين والايرانيين.. والاميركيون غير مرتاحون للدور الفرنسي على الساحة اللبنانية”.

واعتبر ان “الكلام عن اعتذار الحريري غير مقنع ولا مؤشرات او اسباب لهذا الاعتذار”.

وتابع: “اعتقد ان موضوع الاعتذار رفع سقف من جانب الحريري نتيجة الموقف الفرنسي.. والدور الفرنسي بات فارغا”.

ورأى ان “وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان يأتي في ادوار استلحاقية واليوم الدور الفرنسي فارغ… والرئيس الحريري يواجه الفرنسيين برفع السقف لاستدراجهم للقائه”.

وعن الموضوع الحكومي قال: “قال لي أحدهم انه على ضوء ما يحصل في العراق وسوريا ان تحرّك اللواء ابراهيم قد يعني تحرّك الموضوع الحكومي وان هناك تطورا عمليا في الموضوع الحكومي.. والمناخ الخارجي اليوم حكومة في الاسبوعين المقبلين لا بل حكومة مع صلاحيات تشريعية”.

واعتبر بو فاضل ان “التيار الوطني يتعاطى مع التطورات وكأن “الحياة وردية” في لبنان”، سائلا: “معقول القصّة توقف على وزيرين في وقت مثل هذا الناس جائعة فيه؟”.

وتابع: “الرئيس اليوم يشكو وكأنّه ناشط اجتماعي.. التيار خيّب امل الناس في الممارسة السياسية في السلطة”.

وسأل: “لماذا لم يطرح موضوع التدقيق الجنائي في بداية العهد عندما كان شهر العسل قائما بين المستقبل والتيار؟”.

ولفت الى ان “المؤسسات تذوب والقوى الامنية تذوب والقضاء يتحلحل وموضوع تشكيل الحكومة لم يعد يستطيع ان ينتظر”.

وقال: “بقاء الرئيس بشار الاسد واستمرارية نظامه امر مشروط بعودة النازحين السوريين”.

وعن ترسيم الحدود شمالا، قال: “مع سوريا “ما بتوصل لمعايير قانونية بين بلدين”.