لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه.. وشبح رفع الدعم يلوح في الأفق!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 11:13 مساءً

أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء ما بين 12400 و12450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان الدولار سجل مساء أمس الاثنين،ما بين 12425 ليرة لبنانية للمبيع و 12475 ليرة لبنانية للشراء.

ومع ازدياد المخاوف من عجز الحكومة على الاستمرار في خطة دعم المواد الأولية للمواطن اللبناني، فقد أشار تقرير للـ “mtv” إلى أن 800 مليون دولار من احتياطي مصرف لبنان لن يبقى منها شيء في نهاية أيار، ومع عدم توافر الدولار يتّجه لبنان إلى سيناريو كارثي وهو رفع الدعم في حزيران.

فماذا يعني ذلك للمواطن الذي يتخبّط لتأمين الحد الأدنى من حاجاته المعيشية حتى في ظل وجود الدعم؟

ثمّة سيناريوهان يقلقان اللبنانيين، بدايةً خفض الدعم عن المحروقات من 90% إلى 85% في مرحلة أولى، ما يعني ارتفاع سعر الصفيحة 8000 ليرة لبنانية على الأقل.

وثانياً خفض الدعم ليبلغ 15% فقط، ما يعني أن يرتفع سعر صفيحة البنزين من 39500 ليرة إلى 139500 ألف ليرة إذا ثبت سعر صرف الدولار على 13000 ليرة ولم يتغير سعر برميل النفط.

أما سعر صفيحة المازوت فسيقفز من نحو 27 ألف ليرة إلى حوالي 127 ألفاً.

كل هذه التعديلات ستفجّر حتماً الوضع الحالي وتؤدّي إلى كارثة اجتماعية، كما ستحرم اللبناني القدرة على على التنقّل ، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 675000 ليرة في بلدٍ يفتقر لوسائل النقل المشترك مع 37 باصاً فقط لتسعة خطوط في بيروت.