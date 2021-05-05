لبنان | بيان لمعهد البحوث الصناعية حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ 5 ساعات

أصدر معهد البحوث الصناعية بياناً حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها.

وجاء فيه:

خلال شهر نيسان2021

إنّ مجموع البيانات التي تمّت معالجتها في المعهد خلال شهر نيسان 2021 بلغ 1.763 بيان جمركي، بما فيها 313 بيانات جمركية خاصة بمستلزمات طبيّة تشمل 7 بيان لمكثفات أوكسيجين (Oxygen Concentrator) بلغ عددها 769 جهاز أمّا تفاصيلها فهي كالتالي:

– البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1.763 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 22 بيان جمركي

– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 506 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 451 بيان جمركي

– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 784 بيان جمركي

– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 809 بيان جمركي

– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 40 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي:

سائل جلي (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (33)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (3)، زيت هيدروليك (1)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2).

وذكر المعهد أن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 36 بيان جمركي

– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 4 بيان جمركي

وأوضح أنها مفصّلة على الشكل التالي:

بطاريات – اداء منخفض – 5000 قطعة – الصين – مرفأ طرابلس / بطاريات – اداء منخفض – 300 قطعة- الصين – مرفأ بيروت / زيت هيدروليك – نسبة الرغوة 650 بدل 150- 200 غالون – قبرص – مرفأ بيروت / معقمات سائلة –غير فعال – 16466 ليتر – إيران – مرفأ طرابلس.