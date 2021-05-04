لبنان | بهاء الحريري: المواقف التي تضمنتها عظة الراعي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطنين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 7:59 مساءً

ثمن الشيخ بهاء الدين الحريري مواقف وطروحات البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لأنها تصبّ جميعها في مصلحة الوطن والمواطنين، وغرد الحريري عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“أثمّن غالياً ما جاء في عظة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، واؤكّد على أهمية المواقف التي تضمنتها والتي تصبّ جميعها في مصلحة الوطن والمواطنين، لأنّ لا خلاص للبنان من أزماته الا بتطبيق ما جاء في هذه العظة من طروحاتٍ قيّمة”.