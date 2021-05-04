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لبنان | بهاء الحريري: المواقف التي تضمنتها عظة الراعي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطنين

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 7:59 مساءً

بهاء الحريري

ثمن الشيخ بهاء الدين الحريري مواقف وطروحات البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لأنها تصبّ جميعها في مصلحة الوطن والمواطنين، وغرد الحريري عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“أثمّن غالياً ما جاء في عظة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، واؤكّد على أهمية المواقف التي تضمنتها والتي تصبّ جميعها في مصلحة الوطن والمواطنين، لأنّ لا خلاص للبنان من أزماته الا بتطبيق ما جاء في هذه العظة من طروحاتٍ قيّمة”.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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