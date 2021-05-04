لبنان | إليكم آخر مستجدات الإصابات بكورونا في السجون اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 08:17 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /1059/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1080/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4179/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.

وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:

/3/ حالات إيجابية في سجن صور.

/32/ حالة إيجابية في سجن جب جنين.

/18/ حالة إيجابية في سجن تبنين.

/10/ حالات إيجابية في سجن بعلبك.

/3/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.

في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /4/ حالات إيجابيّة.

أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا يوجد أي حالة إيجابية.