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لبنان | إليكم آخر مستجدات الإصابات بكورونا في السجون اللبنانية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 08:17 مساءً - منذ ساعتين

سجن رومية

صدر عن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس في السّجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /1059/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1080/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4179/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.
وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:

/3/ حالات إيجابية في سجن صور.
/32/ حالة إيجابية في سجن جب جنين.
/18/ حالة إيجابية في سجن تبنين.
/10/ حالات إيجابية في سجن بعلبك.
/3/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.
في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /4/ حالات إيجابيّة.
أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا يوجد أي حالة إيجابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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