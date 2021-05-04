لبنان | الجولة الخامسة انتهت.. هذا ما أصر عليه الجانب اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 7:01 مساءً

انتهت الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي، التي انعقدت صباح اليوم في الناقورة واستمرت خمس ساعات، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة اميركية، وسط سرية تامة بعيدة من الاعلام. وأصر الجانب اللبناني على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا.

وكان الوفدان اللبناني والأميركي وصلا من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت إلى الناقورة على متن طوافتين عسكريتين.

وشهدت الناقورة والساحل الجنوبي دوريات مكثفة للجيش و”اليونيفيل”، إضافة إلى دوريات بحرية وجوية لمروحيات “اليونيفيل”، وتزامن تحليق مكثف لطيران العدو فوق الناقورة والبحر، مع انعقاد جلسة التفاوض.