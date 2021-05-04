لبنان | اهالي ضحايا انفجار المرفأ: الدماء وحدتنا … توقعوا منا كل شيء

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة
انفجار مرفأ بيروت
اعتبر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، خلال وقفة احتجاجية لهم امام المرفأ اليوم الثلاثاء، ان “جميع السياسيين في لبنان متهمون بتنفيذ المجزرة التي حصلت في مرفأ بيروت من دون أي استثناء حتى يثبت العكس”.
ودعا الأهالي، الى كف يد الجميع عن القضاء وخاصة في قضية المرفأ، لان الأهالي لن يسمحوا بالتسيّس، “ولا يجب المراهنة على شق صفوف عوائل الشهداء من خلال السياسة والاحزاب، فالدماء وحدتنا وستكون عصية على الجميع ونحن نعلم كيف نقطع اليد التي تقدم على هذا الفعل”.