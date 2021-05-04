لبنان | اهالي ضحايا انفجار المرفأ: الدماء وحدتنا … توقعوا منا كل شيء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر أهالي ​ضحايا​ انفجار ​مرفأ بيروت​، خلال وقفة احتجاجية لهم امام ​المرفأ اليوم الثلاثاء،​ ان “جميع السياسيين في ​لبنان​ متهمون بتنفيذ المجزرة التي حصلت في مرفأ بيروت من دون أي استثناء حتى يثبت العكس”.

ودعا الأهالي، الى كف يد الجميع عن ​القضاء​ وخاصة في قضية المرفأ، لان الأهالي لن يسمحوا بالتسيّس، “ولا يجب المراهنة على شق صفوف عوائل الشهداء من خلال ​السياسة​ والاحزاب، فالدماء وحدتنا وستكون عصية على الجميع ونحن نعلم كيف نقطع اليد التي تقدم على هذا الفعل”.