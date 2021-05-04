لبنان | جمعية تجار صيدا تقرر تمديد فتح الأسواق بدءا من السبت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت جمعية تجار صيدا وضواحيها أن “لا حل لما يواجهه لبنان من ازمات الا بالإسراع في تشكيل حكومة مهمة تمتلك خطة انقاذية عمادها اصلاحات جدية تعيد بعض الثقة الدولية بلبنان، وتفتح له ابواب الصناديق الداعمة، وتضعه على السكة الصحيحة للخروج من ازماته”.

وأملت الجمعية في بيان أن “تحمل الأيام والأشهر والأعياد المقبلة للبنان الخير والانفراجات على كل الصعد، والخلاص النهائي من جائحة كورونا خاصة مع ارتفاع وتيرة عملية التلقيح، ليستعيد اللبنانيون حياتهم الطبيعية ويعود الانتظام الى كافة القطاعات”.

وجددت تهنئة “أهالي صيدا والجوار والتجار بعيد الفطر المبارك”، معلنة “فتح الأسواق التجارية طوال أيام اسبوع العيد، بما في ذلك يوما الجمعة والأحد في 7 و 9 ايار، وتمديد فتحها مساء بدءا من يوم السبت 8 أيار حتى منتصف الليل كحد أقصى”، متمنية على “جميع التجار واصحاب المؤسسات التجارية كما على المتسوقين، التزام اقصى شروط الوقاية من جائحة كورونا خلال فترة فتح الأسواق”.