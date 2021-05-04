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لبنان | الجيش يوقف مطلوبين بجرائم إطلاق النار وافتعال إشكالات وتعاطي مخدرات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ 23 دقيقة

توقيف

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3/ 5/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي حي السلم والرمل العالي كلاً من (م.م.) و(م.ع.) و(ج.م.) و(ع.ز.) والفلسطيني (م.ك.) لارتكابهم جرائم: إطلاق النار وافتعال الإشكالات وسرقة الدراجات النارية وتعاطي المخدرات وترويجها. وضبطت بندقية حربية ومسدساً حربياً وكمية من الذخيرة والمخدرات.
وبتاريخ 4/ 5/ 2021، أوقفت دورية من المديرية المذكورة المدعو (ع.ش) في بلدة جناتا ــ صور، لإقدامه بتاريخ 2/ 5/ 2021 على إلقاء رمانة يدوية على مسجد البلدة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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