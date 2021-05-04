لبنان | جمعية تجار بيروت تطلب من الأسمر السماح للمحال التجارية بساعات إضافية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ 41 دقيقة

وجّهت جمعية تجار بيروت كتاباً إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لوباء “كورونا” اللواء الركن محمود الأسمر، طالبت فيه السماح للمحال التجارية بفتح ساعات إضافية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان”.

وجاء في نًصّ الكتاب: “حيث أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك هو موسم للتبضّع بمناسبة عيد الفطر تنتظره المحال والأسواق التجارية سنوياً للاسترزاق وترويج بضاعتهم،

وبما أن العادة درجت عند عامة الجمهور بالتسوّق بعد فترة الإفطار، وتحسّساً مع الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية عامة والقطاع التجاري بشكل خاص،

تتقدّم جمعية تجار بيروت من لجنتكم الموقرّة بطلب السماح بفتح المحلات التجارية في بيروت والمحافظات خلال ساعات المساء ولغاية الساعة الحادية عشرة ليلاً وذلك في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، ابتداءً من يوم الأربعاء الواقع في 5 أيار 2021 ولغاية الخميس في 13 منه.

آملين تجاوبكم المشكور إفساحاً في المجال للمؤسسات والأسواق التجارية من الاستفادة من هذا الموسم المنتظَر كل عام”.