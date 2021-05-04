لبنان | وفد من جمعية الصناعيين أطلع عكر على مشكلات القطاع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وفدا من جمعية الصناعيين برئاسة نائب الرئيس جورج نصراوي.

وعرض الوفد لواقع الصناعة في لبنان والمشكلات التي تعترض الصناعيين في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء ومصرف لبنان المتعلق باسترجاع كامل أموال الصادرات بالعملات الأجنبية الى لبنان.

وتم التطرق الى موضوع رفع الدعم وتداعياته على الصناعيين. وشدد الوفد على “ضرورة طمأنتهم من أجل استعادة الثقة بالقطاع الصناعي واستمرارية ديمومة العمل”.

من جهتها أكدت عكر “أهمية القطاع الصناعي الى جانب القطاعين السياحي والزراعي، في دعم الإقتصاد اللبناني”، مشيرة الى أنها ستتواصل مع المعنيين من أجل “إيجاد حلول ممكنة للمشكلات المطروحة”.