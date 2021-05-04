لبنان | اعتصام لثوار 17 تشرين أمام المحكمة العسكرية ومطالبة بإسقاط سلطة الترهيب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

نفذ ناشطون من ثوار 17 تشرين اعتصاما أمام مقر المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، تضامنا مع الثوار الملاحقين بملفات قضائية وبرقيات أمنية، وللمطالبة بإطلاق سراح الناشطين محمد مفلح، شريف سعد الدين، أحمد البدوي، موسى الحداد ومحمد الباي، الموقوفين أمام القضاء العسكري.

وخلال الاعتصام أطلق الناشطون وأقارب ورفاق الموقوفين هتافات تطالب بإسقاط السلطة الحاكمة التي تلجأ الى القمع والاعتقال التعسفي لترهيب الثوار واخضاعهم، وتعهدوا بالاستمرار بالثورة حتى إسقاط منظومة القمع والفساد، وعمد الناشطون الى قطع الاتوستراد أمام المحكمة العسكرية بالاتجاهين، قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتعيد فتحها بهدوء وبالاتفاق مع المحتجين.