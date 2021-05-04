لبنان | بعد 9 أشهر على تفجير المرفأ… العثور على 3 جراء كلاب في مستوعب أسيد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 2:08 مساءً

عثرت بعثة شركة “كومبي ليفت” الألمانية المكلفة توضيب المستوعبات والحاويات في مرفأ بيروت، بحسب اتفاق مع إدارة المرفأ في تشرين الثاني الماضي، على ثلاثة جراء كلاب يرجح أن تكون نجت من انفجار الرابع من آب، وذلك أثناء عملية التوضيب في أحد مستوعبات الأسيد.

وعليه، تحرك مدير البعثة هايغو فيلديرهوف لتأمين كل الإسعافات اللازمة نظراً للوضع الخطير للكلاب، وقد تم إنقاذها بالتعاون مع جمعية PAW من خلال معالجتها والعناية بها. وخضعت للقاح والاختبار، وأخذت إلى إحدى المزارع لبعض الوقت. وفي حين نفق أحدها، ربما من آثار الأسيد، بقي الثاني في لبنان، أما الثالث فقد قرر فيلديرهوف اصطحابه إلى ألمانيا وأطلق عليه اسم سمير نسبة إلى أحد الأصدقاء الذين تعرف إليهم، وهي عادة شائعة في بلاده. مكث الكلب في أحد البيوت في الشوف بانتظار توجهه إلى ألمانيا، وغادر مع ابنة فيلديرهوف السبت الفائت.