لبنان | استقرار دولار السوق السوداء… ماذا بعد رفع الدعم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 16 دقيقة

سجّل دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية 12200 ليرة للبيع لدى الصراف، و12400 ليرة شراء للدولار الواحد، في حين كان أمس عند متوسط 12275 ليرة للدولار الواحد. ليستقر عند المستوى الذي أغلق عليه في عطلة نهاية الأسبوع.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

في سياق متصل، الدخول في مرحلة رفع الدعم من دون خطة واضحة، ومن دون مشروع منظم لتوحيد أسعار الصرف المتعددة، لن يعني في المرحلة المقبلة سوى إشعال اللبنانيين بلهيب التضخم الذي سيسببه ارتفاع سعر الصرف الجنوني، الذي سينتج عن رفع الدعم. فمصرف لبنان وفّر خلال المرحلة الماضية ما يقارب النصف مليار دولار شهريّاً لدعم الاستيراد.

ورفع الدعم عن المواد الاساسيّة سيعني عمليّاً نقل الطلب على الدولارات لاستيراد هذه السلع إلى السوق الموازية، وإطلاق العنان للمزيد من الجنون في سعر الدولار في الأسواق. وزير الماليّة قدّر نسبة التضخّم المتوقعة هذه السنة، نتيجة رفع الدعم، بحدود 77%.

لكنّ هذه النسبة تأخذ بالاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة بعد رفع الدعم فقط، ولا تحتسب ارتفاع أسعار السوق الناتج عن الضغط المتوقع على سعر الصرف. أما نسبة التضخّم الفعليّة، فستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، في غياب أي حدود لقيمة الانخفاض المتوقع في سعر صرف الليرة.