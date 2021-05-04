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لبنان | “الزراعة”: تمت السيطرة على الموجة الحالية للجراد

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 39 دقيقة

أسراب من الجراد الصحراوي - ارشيفية

أعلنت ​وزارة الزراعة​ في بيان “السيطرة على موجة ​الجراد​ الحالية التي اجتاحت بعض مناطق الحدود الشرقية والشمالية الشرقية اللبنانية، والتي قدرت بمئات الآلاف من حشرات الجراد، عبر مكافحتها فور دخولها الحدود اللبنانية وبعض المناطق المحاذية للحدود”.

وأضافت: “يهم وزارة الزراعة إعلام المواطنين و​المزارعين​ أن بعض الأسراب المحدودة لا تزال ترصد في جيوب ومناطق محددة يجري رصدها والتعامل معها، مؤكدين التعاون الدائم مع ​قيادة الجيش​، وشاكرين تلبيتها السريعة والتفاني المعهود إلى جانب الفرق المختصة في الوزارة و​البلديات​ في سبيل الحفاظ على ​الأمن​ الوطني الغذائي وأرزاق المزارعين”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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