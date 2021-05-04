لبنان | “الزراعة”: تمت السيطرة على الموجة الحالية للجراد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 39 دقيقة

أعلنت ​وزارة الزراعة​ في بيان “السيطرة على موجة ​الجراد​ الحالية التي اجتاحت بعض مناطق الحدود الشرقية والشمالية الشرقية اللبنانية، والتي قدرت بمئات الآلاف من حشرات الجراد، عبر مكافحتها فور دخولها الحدود اللبنانية وبعض المناطق المحاذية للحدود”.

وأضافت: “يهم وزارة الزراعة إعلام المواطنين و​المزارعين​ أن بعض الأسراب المحدودة لا تزال ترصد في جيوب ومناطق محددة يجري رصدها والتعامل معها، مؤكدين التعاون الدائم مع ​قيادة الجيش​، وشاكرين تلبيتها السريعة والتفاني المعهود إلى جانب الفرق المختصة في الوزارة و​البلديات​ في سبيل الحفاظ على ​الأمن​ الوطني الغذائي وأرزاق المزارعين”.