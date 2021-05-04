لبنان | أبيض: توسيع أقسام العناية الفائقة الخاصة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 59 دقيقة

أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض أنه مع تزايد الاوضاع المعيشية صعوبة في لبنان، تلعب المستشفيات الحكومية دورًا مهمًا بشكل متزايد في توفير شبكة أمان للمجتمع. لكن استدامة هذه المؤسسات تتطلب استثمارات في بنيتها التحتية. لذلك، هذا الاستثمار في القطاع الصحي من اليابان هو موضع ترحيب كبير.

وأوضح أبيض أن “هذه المساعدة، ستدعم العديد من المستشفيات الحكومية. في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ستخصص هذه الهبة للاستثمار في الطاقة المتجددة. وسيساعد توليد الكهرباء من خلال الألواح الشمسية المستشفى على أن يكون أقل اعتمادًا على توافر الوقود والكهرباء من الشبكة الوطنية”.

وقال: “كما تلقينا مؤخرًا مساعدة اخرى من اليابان، وهي عبارة عن معدات طبية، ستسمح لنا بتوسعة اقسام العناية الحرجة الخاصة بمرضى كورونا. خالص تقديري نيابة عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي لليابان وسعادة السفير تاكيشي أوكوبو. لبنان ليس وحيدا، وهذا يجعلني متفائلاً”.