لبنان | عبد الصمد: علنا نبدأ مرحلة العد العكسي لولادة نتيجة التحقيق في انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في ذكرى مرور 9 أشهر على تفجير مرفأ بيروت ومقتل المئات وجرح الآلاف وتدمير عاصمة بكاملها، غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد عبر “تويتر”.

وقالت: “اليوم دخلت قضية انفجار مرفأ بيروت شهرها التاسع، علّنا نكون بدأنا مرحلة العدّ العكسي لولادة نتيجة التحقيق، طبيعية أو قيصرية لا فرق، رحمةً لأرواح الضحايا ورأفةً بأهلهم المفجوعين وحفاظاً على ما تبقى من أمل وضمير في بناء دولة المؤسسات التي تشبه تطلعاتنا وأحلامنا”.