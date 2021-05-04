لبنان | الجيش: 5 خروقات جوية لطائرات حربية وطائرة إستطلاع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 2 / 5 / 2021 اعتبارا من الساعة 13.50 ولغاية الساعة 15.00 تم تسجيل /4/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

واعتبارا من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 20.40 تم تسجيل خرق جوي من قبل طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.