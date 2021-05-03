لبنان | اتحادات ونقابات النقل البري: مستمرون بإقفال مراكز المعاينة المكانيكية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، “استمرارها بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الذي بدأت بتنفيذه منذ يوم الخميس الواقع في 29 نيسان 2021، الى ان تقرر الحكومة الوجهة القانونية لهذه المراكز وإدارتها من قبل الدولة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

ودعت الاتحادات والنقابات في بيان “جميع الزملاء الاستمرار بإقفال مراكز المعاينة، والتعاون مع الأخوة موظفيّ وعمال المعاينة الميكانيكية الذين همّ رأس حربة معركتنا في تثبيتهم في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.

وأشار إلى أن تقدمنا الى رئيس الحكومة حسان دياب بالاقتراحات المناسبة بهذا الخصوص والتي تتطابق مع القانون”.