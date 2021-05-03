لبنان | مستشفى الحريري: حالتا وفاة و82 إصابة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 9:39 مساءً

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer: 294 لقاحا

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 350 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 15

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1130 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 42

– حالات وفاة: 2

وذكر التقرير ب”أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 – رقم الواتساب 70056182.”